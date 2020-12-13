NBA》柯瑞睽違282天再飆三分 勇士6人得分上雙險勝金塊

勇士一哥柯瑞睽違282天再次投進三分球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金州勇士去年戰績在聯盟中敬陪末座，7月底復賽後無緣進入泡泡聯盟，全隊有9個多月未比賽，新賽季第一場熱身賽馬上就碰頭強隊金塊，但全隊身手並沒有因久未出賽而變得生疏，總計有6人得分上雙，力壓約基奇（Nikola Jokic）所領軍的金塊，睽違282天再嚐勝利滋味。

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）本役三分線上7投只中2，剛好拿下10分，這場比賽他也投進自3月停賽後的第一記三分球，在投進當下馬上引來場邊隊友的歡呼。而勇士能贏球關鍵在於板凳進攻有輸出，得分上雙的6人當中有4位是替補上場，其中又以貝茲莫（Kent Bazemore）的13分為全隊最高。

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約基奇此役出戰22分鐘狂飆26分。（法新社）

反觀金塊，雖然約基奇在22分鐘的上場時間內，繳出26分10籃板的高效率表現，但他卻得不到隊友的火力支援，二哥穆雷（Jamal Murray）上場24分鐘僅得4分，米爾塞普（Paul Millsap）也只得到8分，最後金塊以105：107飲恨落敗，約基奇的「雙10」演出淪為白搭。

Steph Curry is BACK pic.twitter.com/2ZSKT73v3E — Bleacher Report （@BleacherReport） December 13, 2020

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