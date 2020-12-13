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羽球》世界球后戴資穎代言熬雞精 拍廣告展現知性美

2020/12/13 12:23

戴資穎拍攝「娘家熬雞精」廣告。（民視提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界球后戴資穎代言「民視娘家滴雞精系列商品」，以不同以往運動形象的知性時尚造型拍攝廣告，穿起高跟鞋並化上淡妝，展現出成熟知性的一面。

因疫情關係許久未比賽，停賽這段時間還是維持自主訓練，面對明年第一場比賽泰國公開賽，戴資穎表示，努力維持最佳狀態，準備好大展身手，加上現在代言的熬雞精能夠隨時補充體力來面對各項比賽的挑戰。

為了拍攝廣告，戴資穎特地從高雄到台北片場，整體造型有別於球迷熟悉的運動風，戴資穎難得放下及肩中長髮，穿起高跟鞋並化上淡妝，她表示，每一次拍攝廣告，都有不同的樣貌，常常自己也覺得很不一樣，非常感謝造型團隊讓她在造型上的突破。

忙於訓練的戴資穎坦承訓練過程真的是非常的無聊但要非常堅持，她笑說就是「苦中作樂」，只要在練習當中不斷反覆的練習，等到擊出最棒的球時，就是最棒的果實。

戴資穎也大方分享平常紓壓的方法，除了運動、還會聽音樂及吃美食。她笑說吃東西最開心，但是為了要控制體重還有維持身體強度，必須有所克制。

這次為了代言熬雞精，戴資穎在接下代言前就開始試喝，表示以前喝過的雞精都覺得味道不是很喜歡，但這一次代言的產品喝起來就像家人熬出來的雞湯，非常好喝順口，而且完全沒有負擔。

戴資穎拍攝「娘家熬雞精」廣告。（民視提供）

戴資穎拍攝「娘家熬雞精」廣告。（民視提供）

戴資穎拍攝「娘家熬雞精」廣告。（民視提供）

戴資穎拍攝廣告。（民視提供）

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