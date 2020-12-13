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NBA》太陽主控「CP3」不在家 爵士輕鬆拿下熱身賽首勝

2020/12/13 13:20

爵士少主米契爾拿下12分4助攻。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休季末補強獲美媒普遍好評的太陽隊，今天在兩名預計會是先發的新同學「CP3」保羅（Chris Paul）與克勞德（Jae Crowder）缺陣的情況下，被同樣缺少康利（Mike Conley）與歐尼爾（Royce O'Neale）整場壓制，終場爵士以119：105輕鬆擊敗太陽。

上半場爵士隊的防守相當精湛，比賽的前24分鐘只讓太陽隊在三分線出手12次，並讓他們發生了8次的失誤，爵士少主米契爾（Donovan Mitchell）在首節就轟下12分，全場僅出賽17分鐘。

爵士隊本場替補表現也很優秀，除了主力第六人克拉克森（Jordan Clarkson）5記三分轟下19分外，摩根（Juwan Morgan）有3記三分進帳11分，二年級生威廉斯高斯（Nigel Williams-Goss）也有15分進帳。

克拉克森（上籃者）拿下19分。（USA TODAY Sports）

太陽隊今天得分最高的是替補上場的蓋洛威（Langston Galloway）17分，布克（Devin Booker）16分、艾頓（DeAndre Ayton）繳11分14籃板「雙十」成績、布里吉斯（Mikal Bridges）也有14分進帳。

布克（上籃者）拿下16分。（USA TODAY Sports）

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