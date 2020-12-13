MLB》體操正妹變拳擊手再變律師 怪胎強投背後超特別經紀人

瑞秋是鮑爾的經紀人。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕剛贏得塞揚獎的強投鮑爾（Trevor Bauer）是大聯盟知名的「怪胎球星」，他曾因為修理自己的無人機導致手受傷無法在冠軍賽上場，在UCLA主修電機工程的他也曾在推特上當起數學家教，親切替球迷解答計算問題，也利用科學修正自己的投球策略，還經常發表自己的見解。

這個休賽季鮑爾成為自由球員，在網路上不停地自我推銷，甚至提出想到日本職棒等等話題，在背後運作的經紀團隊也不是普通人，根據《富比世》介紹，現年28歲的瑞秋（Rachel Luba）是大聯盟史上最年輕的女經紀人、也是大聯盟唯一擁有自己經紀公司的女性。

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瑞秋與鮑爾相識於UCLA，她是體操運動員出身，因為受傷選擇退役，還曾改練拳擊，雖然體操與拳擊是完全不同的運動，但她快速適應贏得全美大學錦標賽的銅牌。

她提早一年於UCLA畢業，進入佩珀代因大學攻讀法律，畢業後瑞秋當上律師，負責在大聯盟球員工會打薪資仲裁案官司，她處理22起案件，並幫助球員打下12勝10敗。這讓她興起成為球員經紀人的夢想，自己成立經紀公司，如今是鮑爾和普伊格的經紀人。

瑞秋在官網自介，「妳考慮從事行銷工作嗎？女生永遠當不了棒球經紀人的」，這句話她不知自己聽過多少次，但她永遠都會回答：「為什麼不行？」

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