NBA》「最有趣的0分處女秀」 美媒大讚探花球三弟（影音）

小波爾今天拿下0分10籃板4助攻。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕本屆NBA選秀探花,黃蜂隊的「球三弟」小波爾(LaMelo Ball)今天於熱身賽以替補的身分迎來NBA初登場,雖全場1分未得,但抓下10籃板並送出4次助攻,外媒記者評價小波爾的表現應該是他所看過最有趣的0分處女秀。

小波爾今天在首節7分26秒時代替葛拉漢(Devonte' Graham)上場,不到1分鐘內就抓下兩記防守籃板,雖然首度上籃沒中,但隨後又抓下3記防守籃板,接著他更秀出了一記精采的後場長傳,給偷跑到前場的畢勇伯(Bismack Biyombo)上籃得分,下半場小波爾又在快速推進時的一記「No Look Pass」精彩助攻給布里吉斯(Miles Bridges)得分,兩個精彩的傳球也讓社群媒體掀起波瀾。

LaMelo dropping DIMES.



10 boards and some SPECIAL passing on display from LaMelo Ball (@MELOD1P) in his #NBAPreseason debut! pic.twitter.com/zbYSXGHNGG