NBA》「最有趣的0分處女秀」 美媒大讚探花球三弟（影音）

小波爾今天拿下0分10籃板4助攻。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆NBA選秀探花，黃蜂隊的「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）今天於熱身賽以替補的身分迎來NBA初登場，雖全場1分未得，但抓下10籃板並送出4次助攻，外媒記者評價小波爾的表現應該是他所看過最有趣的0分處女秀。

小波爾今天在首節7分26秒時代替葛拉漢（Devonte' Graham）上場，不到1分鐘內就抓下兩記防守籃板，雖然首度上籃沒中，但隨後又抓下3記防守籃板，接著他更秀出了一記精采的後場長傳，給偷跑到前場的畢勇伯（Bismack Biyombo）上籃得分，下半場小波爾又在快速推進時的一記「No Look Pass」精彩助攻給布里吉斯（Miles Bridges）得分，兩個精彩的傳球也讓社群媒體掀起波瀾。

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LaMelo dropping DIMES.



10 boards and some SPECIAL passing on display from LaMelo Ball （@MELOD1P） in his #NBAPreseason debut! pic.twitter.com/zbYSXGHNGG — NBA （@NBA） December 13, 2020

終場小波爾出賽16分鐘投籃5投0中，三分線3投0中1分未得，抓下10記籃板，送出4次助攻也發生4次失誤，但《CBS Sports》記者Colin Ward-Henninger認為，小波爾的熱身賽處女秀是他看過最有趣的無得分比賽。

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