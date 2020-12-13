NBA》未開季先折翅 老鷹3負傷新兵近況更新

鄧恩。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕亞特蘭大老鷹季前大補強，一口氣增加將近10位新戰力，然而近日其中3人卻傳出受傷勢困擾，恐將錯過開季。

後衛鄧恩（Kris Dunn）是老鷹以2年1000萬元美金，從公牛盤來的球員。前天球團突然宣布鄧恩右膝軟骨受傷，今天則再度更新消息，表示鄧恩已經開始個人訓練，並將在12月28日審查他的健康狀況，再決定是否出賽，換言之他至少會缺席3場比賽，其中包含12月23日面對前東家公牛的比賽。

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鄧恩進攻能力並不出色，上季場均只得到7.3分，但防守功力一流；幸好老鷹陣中目前還有多名後衛得以輪替，因此將不至於對戰力造成太大損傷。

奧孔古。（資料照，法新社）

奧孔古（Onyeka Okongwu）是老鷹在今年選秀會首輪第5順位選中的內線長人，目前他正因左腳籽骨感染而暫時休養，球團也在今天更新他的近況，目前他已能投入部分的球隊練習，要待到12月18日才會重新檢視他的復原情況，開季有機會能見到他在籃下搏鬥的身影。

至於另一位後衛史尼爾（Tony Snell）則是從活塞交易來的球員，先前傳出他的右腳骰骨遭受感染，目前並未隨隊，而老鷹球團在11月30日更新他的狀態後便沒有再對他的身體狀態進行審查，至今傷勢狀況成謎。

史尼爾。（資料照，美聯社）

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