NBA》有一種嫉妒 叫做厄文不爽詹皇獨享特權

厄文（左）與前戰友詹姆斯最近又隔空互摃。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕轉任球評的前NBA長人柏金斯（Kendrick Perkins）加碼爆料，厄文（Kyrie Irving）與前戰友詹姆斯（LeBron James）之所以鬧翻，甚至最近又隔空互摃，真正原因就出在：「詹姆斯過去於騎士隊享有絕對特權，這讓厄文非常嫉妒。」

美媒《紐約郵報》報導，2014-15、17-18賽季曾為騎士效力的柏金斯，以過來人經驗深入解釋厄、詹之間錯綜複雜關係，他在《The Ringer》節目上直言，厄文雖是狀元籤加盟，詹皇卻從熱火回鍋克利夫蘭家鄉，理所當然又當一哥，「我待過每支球隊都相同，最大咖球星肯定享有特權。就像老二羅賓不可能和蝙蝠俠平起平坐，事實就是如此。」

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柏金斯還舉例，像詹皇在球員休息室擁有專屬防護員、治療師，讓厄文相當眼紅，「他想成為大哥，而不是當小弟。其實詹皇很罩厄文，甚至讓出關鍵一擊機會，厄文卻還有許多不滿，詹皇畢竟是聯盟第一人，你還能期望什麼？」

曾在騎士球團工作的另位退役球員貝爾（Raja Bell），則在節目中補充：「這是種兄弟關係，厄文不願屈就老二。小弟有天長大了，詹皇試圖教育更多東西，但厄文沒學完就想單飛。」詹皇、厄文2016年聯手贏得總冠軍，一年之後厄文轉戰塞爾提克。

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