MLB》悲情無冕明星隊 邦茲、小葛瑞菲榜上有名

邦茲（左）、小葛瑞菲。（資料照）



〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟官網今討論歷史上無緣冠軍的明星球員們，組成一支明星隊，不少前球星都在榜上。前舊金山巨人傳奇強打邦茲（Barry Bonds）就是其一，前水手隊小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）生涯打擊成績漂亮，但也沒能換得一座世界大賽冠軍。

邦茲縱然深陷禁藥醜聞風波，但生涯成績仍舊亮眼。只是，邦茲生涯前期在海盜隊就已無冠，自1993年到2007年效力巨人隊期間，他為巨人隊平均每年帶來約39轟、96打點，攻擊指數平均1.143等成績，卻沒能打下一座冠軍。2002年世界大賽，邦茲17打數8安打、包含4轟，但巨人隊最終鏖戰7戰仍敗給天使隊。

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小葛瑞菲更慘，生涯黃金時期幾乎都在水手隊的他，生涯最接近世界大賽的一刻是1995年，水手隊在美聯分區賽擊敗洋基隊。小葛瑞菲在1997年效力水手、2008年效力白襪時期，也打進過季後賽，但連世界大賽都沒能打進。

現役球星中，生涯無冕「拉警報」的則是天使隊楚奧特（Mike Trout），他雖才29歲，但年年幾乎都交出MVP等級成績，卻連世界大賽門票都沒能拿到，讓天使球迷盼了又盼，只求楚奧特的好身手，哪天能真的為他們帶來冠軍。

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