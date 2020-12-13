晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
首頁 棒球 MLB

MLB》悲情無冕明星隊 邦茲、小葛瑞菲榜上有名

2020/12/13 16:11

邦茲（左）、小葛瑞菲。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟官網今討論歷史上無緣冠軍的明星球員們，組成一支明星隊，不少前球星都在榜上。前舊金山巨人傳奇強打邦茲（Barry Bonds）就是其一，前水手隊小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）生涯打擊成績漂亮，但也沒能換得一座世界大賽冠軍。

邦茲縱然深陷禁藥醜聞風波，但生涯成績仍舊亮眼。只是，邦茲生涯前期在海盜隊就已無冠，自1993年到2007年效力巨人隊期間，他為巨人隊平均每年帶來約39轟、96打點，攻擊指數平均1.143等成績，卻沒能打下一座冠軍。2002年世界大賽，邦茲17打數8安打、包含4轟，但巨人隊最終鏖戰7戰仍敗給天使隊。

小葛瑞菲更慘，生涯黃金時期幾乎都在水手隊的他，生涯最接近世界大賽的一刻是1995年，水手隊在美聯分區賽擊敗洋基隊。小葛瑞菲在1997年效力水手、2008年效力白襪時期，也打進過季後賽，但連世界大賽都沒能打進。

現役球星中，生涯無冕「拉警報」的則是天使隊楚奧特（Mike Trout），他雖才29歲，但年年幾乎都交出MVP等級成績，卻連世界大賽門票都沒能拿到，讓天使球迷盼了又盼，只求楚奧特的好身手，哪天能真的為他們帶來冠軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。