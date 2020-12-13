MLB》波特是何方神聖？官網專文介紹大都會新總管

大都會新總管波特。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今年易主，「對沖基金之王」寇恩（Steve Cohen）成為球團新老闆，並找回前總管艾德森（Sandy Alderson）擔任總裁，新任總管人選也在近日底定，傳將由響尾蛇助理總管波特（Jared Porter）接任。

由於球迷普遍對於球團高層不熟悉，大聯盟官網今直接以「波特是誰？」來介紹這位新總管。現年41歲的波特資歷豐富，大學主修歷史，2004年進入紅襪隊擔任實習生、轉任正職後在球團內部升遷的速度非常快，2012年就晉升為球探部門主任，也跟隨紅襪拿下3座金盃；2016年到小熊與前主管艾普斯坦（Theo Epstein）重續前緣，接任球探部主任與特助，同年一起助隊打破「山羊魔咒」，奪得世界大賽冠軍。

請繼續往下閱讀...

隔年波特獲響尾蛇青睞、接下助理總管，相較於前東家都是豪門球隊，來到小市場球隊後他必須面對新的考驗、也同時有了不同的歷練，球探出身的波特十分強調球探部門與數據分析的結合，受訪時曾稱這是「棒球最重要的事情之一」，大聯盟官網因此指出，近來各隊都縮減球探部門，但來年的大都會在這位新官到任後，可能會有不一樣的方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法