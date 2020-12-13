棒球》好久不見的前桃猿雙冠王！李茲今在冬盟復出（影音）

李茲。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕曾效力桃猿的洋投李茲（Radhames Liz）今在多明尼加冬盟出賽，主投1局就挨2轟遭換下，不過最後幸運逃過敗投。

李茲近期加盟東方之星隊，今在面對里西老虎隊的比賽中迎來初登板，首局就挨阿爾坎塔拉（Sergio Alcantara）一發陽春砲，2局一上來再被首名打者卡拉斯科（Dennicher Carrasco）轟一支陽春彈，接著連續投出2個保送就黯然退場，東方之星終場以6：5逆轉勝，李茲逃過敗投。

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李茲今天帳面上成績1局挨3安包含2支全壘打、失2分，送出1次三振、2個保送，防禦率18.00。

擁有4年大聯盟資歷的李茲，2019年來台效力Lamigo桃猿隊，季末以16勝、179次三振榮登聯盟雙冠王，原已提前與球隊續約，不料卻中途因「身心問題」沒有來台報到，後來接受多明尼加媒體訪問時他稱是因為椎間盤突出的問題才選擇先進行休養、暫緩投球計畫。

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