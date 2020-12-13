SBL》璞園想開胡好難！ 米勒猛轟30分助台啤在延長賽贏球

璞園還是沒能開胡，圖為總教練顏行書（左）提醒球員注意事項。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕璞園想開胡真的好難！新人盧峻翔在末節讀秒階段的追平上籃，助隊將比賽逼至延長賽，無奈只多賺到5分鐘學經驗，台啤靠著洋將米勒（J.D. Miller）全場狂攬30分，含延長賽拿下的關鍵6分，最終以83：79收下4連勝，同時送給璞園5連敗。

第18季SBL超級籃球聯賽在新莊體育館持續熱戰，璞園昨對上九太科技一度看到贏球曙光卻功敗垂成，今出戰衛冕軍也再次看到類似場景。

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整場比賽落後達雙位數的璞園，靠著盧峻翔在第4節大顯神威，一人包辦18分，包含林金榜在讀秒階段的成功抄球，他接獲傳球後上籃逼平比分，將戰局帶進延長賽。

璞園打出不放棄的精神獲總教練顏行書肯定，但他也點出年輕球隊欠缺經驗，關鍵球處理不佳的問題，台啤最後2分鐘靠著米勒連拿4分突破僵局，加上蔣淯安兩罰俱中添得保險分，帶走最終勝利。

這場是SBL本季首場延長賽，台啤米勒23投14中拿全場最高30分，外帶12籃板，蔣淯安進帳16分、10助攻，至於璞園以盧峻翔的26分表現最佳，這也是他生涯新高，洋將喬丹（Jordan Tolbert）18分、9籃板。

台灣啤酒蔣淯安延長賽關鍵抄截，將球傳到米勒（中）手中，快攻扣籃得手。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒蔣淯安（左）延長賽關鍵抄截，將球傳到米勒手中，快攻扣籃得手。（記者陳志曲攝）

桃園璞園建築盧峻翔第四節飆分，將比賽帶至延長賽。（記者陳志曲攝）

桃園璞園建築喬丹（右）中距離跳投。（記者陳志曲攝）

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