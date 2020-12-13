NBA》史上最浮誇華麗開場！柯瑞二樓超神射激勵隊友

柯瑞。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕睽違9個多月，勇士明星後衛「萌神」柯瑞（Stephen Curry）終於回來了，還秀出堪稱NBA史上最浮誇的華麗開場，直接在二樓超長神射破網，連板凳隊友貝茲莫（Kent Bazemore）都大受激勵，賽後頻呼是柯瑞影響了全隊。

柯瑞上季意外左手掌骨折，僅出賽5場就因傷休兵，加上勇士戰績太爛無緣復賽，讓他足足等了282天才重返球場。只不過，由於勇士主場已從奧克蘭甲骨文球場換到舊金山大通中心，新球場設計有別，也導致柯瑞難以施展賽前球員通道遠射暖身的成名絕技，不料傷癒復出的「萌神」更上層樓，乾脆直接上2樓觀眾席入口處出手，神鬼般超狂手感照樣命中，如今影音在網路瘋傳更引發熱議。

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此役柯瑞牛刀小試，僅得10分，不過替補球員4人火力上雙，照樣以107：105擊敗來犯的金塊，其中貢獻勇士最高13分，外加5籃板的貝茲莫說：「比賽結束後，我們大約有95%球員又做重訓，原因正是柯瑞，他每天都以身作則加倍苦練，甚至現在還待在健身房裡，從他開始讓我們養成了冠軍心態。」

Steph got a new pregame shot



（via @WSandretto）pic.twitter.com/7f8UNSaaI4 — Bleacher Report （@BleacherReport） December 13, 2020

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