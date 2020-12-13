SBL》璞園新人狂！盧峻翔15秒連飆7分 全場狂飆26分

璞園新人盧峻翔今大顯神威。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕璞園新人盧峻翔今大顯神威，末節一人包辦18分，含最後15秒連砍7分，助隊看到贏球曙光，然而，生涯新高26分的優異表現還是未能換來一場勝利，最終球隊以79：83不敵台啤，吞下開季5連敗。

盧峻翔為璞園在今年選秀會首輪第4順位挑中的新人，今他打出在SBL的代表作，把最後一節當成飆分舞台，璞園教練顏行書說：「他本來就是球隊重點培養的鋒線球員，今天出手選擇也明顯比之前好，我看好他的得分爆發力，未來會是球隊仰賴的得分大將。」

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盧峻翔在開幕戰對台銀扭傷腳踝，缺席2場後直到昨天才歸隊，他10投3中只拿6分，賽後也不斷與書總觀看影片討論，盼能助長在場上表現。

今對台啤他確實修正出手選擇，上半場雖只出手2次，下半場伺機而動，總計17投9中含4顆三分球，拿下全場本土最高的26分，劍指年度新人王的盧峻翔說：「這場對自己的表現算是勉強及格，還是犯了很多錯誤，很多細節沒做好，最重要的還是要能打出團隊籃球該有的風格，不要出現太多犯規，也不要不分享球。」

桃園璞園建築盧峻翔（左）運球突破。（記者陳志曲攝）

桃園璞園建築盧峻翔（右）第四節飆分，將比賽帶至延長賽。（記者陳志曲攝）

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