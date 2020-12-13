SBL》李漢昇最後這一球 讓台銀、九太教練都有話說

高雄九太科技李漢昇（右）運球突破。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕第18季SBL超級籃球聯賽今於新莊體育館持續熱戰，九太科技以洋將布蘭登（Branden Dawson）的19分為首，共5人得分上雙，以76：72力退台銀，收下2連勝，台銀則吞下3連敗。

本場比賽最後3.3秒的插曲才是此戰最大焦點，落後4分的台銀已放棄防守，九太李漢昇還試圖在半場出手，讓台銀教練陳國維在場上大動肝火，賽後他解釋，這是基本禮貌的問題，也多少破壞到籃球潛規則。

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李漢昇也隨即走到陳國維旁邊向他致意，賽後他也承認，這是自己的不對，「其實沒想太多，就是隨手一拋，但我知道這是我的問題，之後必定改進。」

九太總教練劉嘉發則表示，他明白李漢昇的舉動令人生氣的原因，但他也隔空向陳國維喊話，「小孩子不懂事，我們可以教，他也可以私下跟我講，我會替我們家球員道歉，但直接將情緒展現在檯面上確實不好，如果我去罵他球員，這樣也不好吧？」

九太此仗從半場落後到逆轉，布蘭登拿19分、15籃板表現最佳，于煥亞17分、5助攻，余純安替補有12分，新人李漢昇和吳曉謹各有10分進帳。

至於全本土出擊的台銀，謝宗融拿全隊最高22分、10籃板，張博勝和吳祐任各11分，台銀在開幕戰拿下勝利後，吞下3連敗。

高雄九太科技于煥亞（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行張博勝（左）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

高雄九太科技布蘭登（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行吳祐任（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

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