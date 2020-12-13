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日職》軟銀還能更強！曾砲轟殷仔的中村晃呼籲球團重視這項數據

2020/12/13 20:25

中村晃（左）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕軟銀今年完成洋聯史上首次4連霸，但身為選手會長的中村晃認為球隊有一項數據還可以更好，希望球團能重視上壘率的價值。

31歲的中村晃在洋聯高潮系列賽拿下MVP，其中他對羅德左投陳偉殷單場兩度轟出兩分砲，更讓球迷印象深刻。中村晃在2018年季後和軟銀簽下4年複數年合約，今年年薪2億4千萬日圓，他昨天到軟銀主場自主訓練時接受日媒採訪，表示自己考慮在和球團進行契約更改時，向球團建議必須重視上壘率。

軟銀今年在例行賽120場以73勝42敗5和、6成35勝率在洋聯稱王，而後在高潮系列賽帶著聯盟優勝的1勝優勢，先2連勝擊敗羅德晉級，又在「日本一」總冠軍4連勝巨人，拿下7年來第6座總冠軍。然而看似無敵的軟銀，中村晃卻認為上壘率仍需加強，在洋聯6隊中，軟銀在例行賽以3成21上壘率只排第4。

儘管羅德在高潮系列賽敗在軟銀手中，但中村晃認為可向羅德學習，因為羅德的團隊打擊率雖然只有2成35，但上壘率3成29仍高於軟銀，關鍵就在他們選到491次保送上壘，比軟銀的398次多了近百次。

中村晃的個人上壘率維持不錯水準，在軟銀10年累計上壘率3成71，本季上壘率為3成41。

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