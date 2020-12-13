NBA》湖人小將首戰表現驚豔 詹皇親自發推肯定

塔克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雖然只是熱身賽，但詹姆斯（LeBron James）仍對隊友的狀況非常關心，在開幕戰首戰湖人對上快艇的比賽中，小將塔克（Talen Horton-Tucker）的發揮非常出色，詹姆斯隨即也在推特發文肯定他的好表現。

為了讓詹姆斯和A.戴維斯（Anthony Davis）能專心備戰例行賽，所以總教練沃格爾（Frank Vogel）決定讓他們在熱身賽第一戰休息，以獲得更多的休息時間，這也讓平常沒有上場時間的塔克有了難得的機會，他在37分鐘的出賽中，拿下19分、9籃板、4次助攻和3次抄截的全能表現，最終幫助湖人以87:81擊敗快艇。

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上個賽季塔克僅在整個例行賽中獲得了6場出賽機會，基本上沒有太多發揮空間，但他在第一場熱身賽成功證明自己，繳出好成績後，詹姆斯特別發了推特肯定塔克在場上的發揮，表示希望大家能夠記住塔克這個非常特別的年輕人，

雖然這個休賽季湖人補進了更多好手如馬修斯（Wesley Matthews）、哈洛爾（Montrezl Harrell）、施羅德（Dennis Schroder）和M.加索（Marc Gasol）等人，會讓塔克的上場時間變得更少，但塔克仍在把握機會不斷進步，在詹姆斯也看到他出色發揮的情況下，未來他或許能成為未來幾年詹皇在奪冠路上的重要一員。

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