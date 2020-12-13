足球》對決U20台灣隊 BE HEROES高中菁英名單出爐

20位菁英代表合照，他們將參加15日BE HEROES高中足球菁英對抗賽。（BE HEROES提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕「2020 BE HEROES足球菁英學院」今在彰化縣立體育場結束兩天訓練課程，同時也在彰化縣政府大力協助之下，活動圓滿成功，球員接受體能訓練、實戰磨練與觀念溝通，累積更多足球能力，總教練陳毅維與教練團經過困難抉擇，選出最終20人名單，備戰即將於12月15日開踢的「BE HEROES高中足球菁英對抗賽」，這20位菁英代表，將與Ｕ20潛力培訓隊一較高下。

BE HEROES足球發展計畫邁入第四年，並成立「陳柏良公益信託基金」，目標栽培台灣基層足球人才，回饋台灣足壇，同時鼓勵台灣菁英足球員勇敢逐夢。

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今年由剛高掛球鞋的陳毅維擔任總教練，帶領教練團李盟乾、呂昆錡與莊明諺，除了傳遞球員足球觀念，今年更多了備戰「BE HEROES高中足球菁英對抗賽」任務。

談到兩天的菁英學院，陳毅維強調，現在踢足球的孩子，無論是體材條件或是資訊取得都比過去好上許多，「常在過程中看到他們能做出一些動作，都會讓我感到很驚艷。」正是學員們表現出色，讓他與教練團在選擇20人名單遇到極大困難，他笑說：「這是給我的考題啊，比寫論文還困難。」

活動最後階段為教練團感性的分享時間，陳毅維對學員表示，「希望大家不斷努力提升球技的過程，能將目標不只放在臺灣，更要多看國外的比賽，去看看跟你們年紀一樣選手的表現。」他鼓勵每位學員，也許哪一天，有球員能旅外踢球，勇敢去追逐屬於自己的足球夢想。

今年「BE HEROES足球菁英學院」的重要任務之一，就是從參與菁英學院的北門高中、花蓮高農、中山工商、惠文高中，以及陳柏良母校中正高工，合計39人中選出20人名單，前進12月15日的「BE HEROES高中足球菁英對抗賽」，與台灣U20潛力培訓隊展開對抗，由於兩隊年齡相近，都是國內高中足球菁英，兩隊競爭企圖心旺盛。

BE HEROES高中足球菁英對抗賽，除了精彩可期的年輕世代對決之外，當天還將有BE HEROES南北對抗表演賽、12碼PK公益競賽。表演賽嘉賓陣容星光熠熠，包含前足球國家隊總教練陳信安、P.LEAGUE+執行長陳建州、台新夢想家董事長張承中、台新夢想家總經理韓駿鎧與饒舌新銳唱作歌手Hosea等。

總教練陳毅維（左二）跟學員們溝通。（BE HEROES提供）

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