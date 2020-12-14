MLB》「與松坂大輔不一樣」紅襪想搶日本王牌 美媒推算代價

菅野智之。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人王牌菅野智之休賽季行使入札制度，紅襪傳出有意網羅這位日籍強投，波士頓媒體日前也撰文分析優劣。

菅野智之是兩屆澤村賞得主，今年繳出14勝2負、防禦率1.97的佳績、季後決定挑戰大聯盟，波士頓媒體《98.5 The Sports Hub》指出，從菅野2017年在經典賽四強面對美國隊6局飆6K無自責分的表現來看，他要適應美職基本上不會有太大的問題。

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菅野智之的劣勢是年紀，這位31歲的巨人王牌相較過往20歲中後段就決定入札的投手，在條件上確實沒有那麼誘人，不過該文提到，由於競爭者眾，想網羅菅野還是沒那麼容易。

過去有不少日本投手在紅襪成功的案例，包括上原浩治、岡島秀樹等人，其中最有名的例子當然是松坂大輔，當年紅襪以6年5200萬美元簽下松坂，入札金是創下紀錄的5110萬美元。

該文指出，現在的狀況已與松坂大輔當時的情況不同，由於制度改為依照合約比例支付讓渡金給母隊，紅襪不需再付那麼大的代價，加上菅野的年紀影響身價之下，《波士頓運動期刊》日前就預測他的合約大約落在4年6000萬美金上下，若加上讓渡金大約為7087萬美金左右，「雖然看起來還是很貴，但大概是鮑爾（Trevor Bauer）合約總值的一半。」

最後撰文記者巴斯（Alex Barth）提到，能否成功網羅菅野智之會決定新總管布魯姆（Chaim Bloom）在紅襪前期的評價，「他會在不用放棄新秀的情況下升級輪值，還是錯過自己能給出的第一份大約呢？」

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