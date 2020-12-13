足球》升降大戰膠著 紅獅PK險勝保級成功

紅獅FC歷經一番苦戰在PK戰中擊敗桃園國際順利保級。（官方提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2021台灣企業甲級足球聯賽升降賽今在國立體大足球場登場，由甲級聯賽第七名的紅獅FC，對戰乙級聯賽第二名的桃園國際，雙方實力相近，戰局陷入僵局，最終用PK大賽才分出勝負，紅獅FC 4:2擊敗桃園國際，保級成功。

雙方在正規賽90分鐘，延長賽30分鐘都無法進球，0：0進入PK大賽。在點球戰中扮演關鍵角色的紅獅FC守門員李冠霈表示：「今天對方表現出色，雖然我們可能在實力上有一點優勢，但對方的企圖心更強烈、更加渴望贏球；另外我們有很多次都差點被進球，都是自身的失誤，像是一些二波球或是該搶的點都沒有跑出來，有很多要改進之處。」

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紅獅FC總教練張武業則表示，「今天球員面對這場比賽的態度太過於放鬆了，在搶球的時機點上都慢對方一步，加上對方很積極的上前逼搶，讓我們的球員無法有餘裕的處理球，從桃園國際身上看出他們的態度真的很好，反而我們自己的球員感覺就悶悶的。」

另外張武業總教練提到今天在點球戰讓守門員李冠霈上前踢第一球的這個調度：「因為在點球戰中，最重要的角色就是守門員，如果由他負責踢進第一球的話，同時還能激勵士氣、穩定軍心，當然這同時也伴隨著風險，如果沒進可能反而會讓士氣降到谷底，但是還好他不負眾望把球順利踢進。」

桃園國際隊長徐宏銍賽後表示：「我覺得今天我們拿出了120%的表現，比預期要來得好，因為我們原本的目標就是設定以守為攻，然後撐到延長賽在PK戰中分出勝負，可惜中間有幾波機會可以進球但可惜沒有把握住。」

紅獅FC門將李冠霈（中）成贏球關鍵。（官方提供）

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