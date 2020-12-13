UBA》哭後更準！ 「哭包」王勻妤7記三分彈助成大取第3勝

王勻妤決勝節投進重要三分球。（大專體總提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕上季第七名的成功大學今全隊飆進10記三分球，含「哭包」大三主控王勻妤11投中7攻下25分，生涯雙新高，外帶7籃板、4助攻，打出代表作，領軍60：52擊敗臺北商大，結束4連敗，拿下第3勝，109學年度UBA大專籃賽公開女一級預賽第二階段打完，累計3勝4敗，保有重返上季失去的六強絕佳機會。

一戰寫下三分球、得分生涯雙新高的王勻妤，因近兩場對北市大、臺師大，三分球各為5投0中、6投0中，也即合計11投都摃龜，悶到最高點，賽後「哭著」跟教練林欣仕小聊。

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林欣仕說，王勻妤因第一階段表現不錯，尤其2OT擊敗宿敵臺大，她飆3記三分彈拿18分、9籃板、7助攻、6抄截的全能表現後，隊史二度晉六強有望，王勻妤頓時把率成大往前衝的責任攬在身上，自我要求愈高，相對壓力愈大，因而本階段明顯患得患失。

林欣仕說，王勻妤說到自我壓力，強忍的淚水不聽使喚，就讓她哭個徹底、宣洩情緒後，告訴她盡力就好，因籃球是團隊運動，得靠大家合作贏球，王勻妤情緒調好，才破涕為笑說，以平常心面對接下來。

王勻妤說，自己可能淚腺比較發達，容易失控爆哭，「哭包」綽號也不脛而走，但哭過就好，今天用場上表現來cover淚水。

王勻妤說，自己雖打控球，但該投籃不猶豫，此役就是機會來了果斷出手，且信心十足，也要證明，一號球員一樣可以多進球、飆高分。

3勝4敗的成大，下月底最後階段4連戰依序對佛大、東南、臺科大、臺體大，再添3勝應可晉六強，關鍵是對臺科大，王勻妤說，對隊友有信心，成大一定可繼107學年後，二度殺晉六強。

成功大學王勻妤單場7顆三分球，拿下個人UBA生涯新高25分。（大專體總提供）

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