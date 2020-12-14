SBL》璞園「怪物新人」盧峻翔轟26分 近9季僅兩人比他猛

桃園璞園建築盧峻翔。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕璞園首勝尚未開張，菜鳥盧峻翔搶先打出生涯代表作，昨對台啤末節包辦18分，含最後15秒連砍7分，全場攻下生涯新高26分，搖身變成怪物新人，而近年透過SBL選秀並在菜鳥球季的例行賽猛轟逾26分，只有旅外的劉錚、周儀翔能辦到。

盧峻翔在今年選秀會首輪第4順位加入璞園，昨迎來SBL代表作，全場17投9中含4顆三分球，拿下生涯新高26分，證明有競逐新人王的本錢。

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近年從選秀進入SBL的球員，能在菜鳥年就站穩腳步並不多，若要在新人球季得超過20分更是屈指可數，周伯勳、呂奇旻、蔣淯安、胡凱翔、陳昱瑞、劉錚、周儀翔在菜鳥年的單場得分突破20大關。

值得一提的是，盧峻翔在例行賽轟26分，超越蔣淯安20分、呂奇旻21分、周伯勳22分、胡凱翔22分、陳昱瑞22分，僅遜於劉錚及周儀翔，成為近年單場得分第3高的菜鳥。

劉錚2011年第9季SBL選秀會被持有狀元籤的金酒（九太科技前身）相中，他新人年平均繳出14.1分、5.8籃板及2助攻，代表作是2012年3月9日對台銀，他飆進5顆三分球、轟28分；周儀翔2014年第12季SBL選秀會於首輪第4順位加盟達欣，菜鳥年平均15.4分、4.8籃板及2.9助攻，最佳表現是2014年12月7日對裕隆，他狂飆7顆三分彈、攻下30分，劉錚、周儀翔毫無意外榮膺當年新人王。

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