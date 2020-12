NBA》不願拆散費城雙星？ 七六人總裁：他們能角逐今年MVP

七六人新總裁莫雷相當看好陣中雙星。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕火箭一哥哈登(James Harden)高喊「賣我」,還列出籃網、七六人、熱火和公鹿等心儀下家,有記者指出七六人是哈登最有可能的落腳處,然而他們的新籃球事務部總裁莫雷(Daryl Morey )無意拆散「費城雙星」,認為恩比德(Joel Embiid)、西蒙斯(Ben Simmons)都有能力角逐今年的MVP。

先前美媒《ESPN》曾指出,哈登原本第一志願是想去籃網,攜手杜蘭特(Kevin Durant)、厄文(Kyrie Irving),但要達成交易恐渺茫,因此隨後哈登提出,若要去費城打球他也能夠接受,不過七六人新主帥瑞佛斯和籃球事務部總裁莫雷似乎暫時都沒有變陣的打算。

請繼續往下閱讀...

陣中星光熠熠的七六人,始終打不進東部決賽,上季在季後賽第一輪就遭賽爾提克4戰橫掃出局,休季期間費城大軍也大刀闊斧進行改革,換掉帶隊7季的B.布朗(Brett Brown),找來前快艇教練瑞佛斯(Doc Rivers),籃球事務部總裁一職也換成莫雷。

莫雷先前在火箭時期就以頻繁交易次數聞名,接下七六人工作後,先後送走理查森(Josh Richardson)與哈佛德(Al Horford),換來小柯瑞(Seth Curry)、D.格林(Danny Green)和佛格森(Terrance Ferguson),還找來中鋒豪爾德(Dwight Howard)。

透過這幾筆交易,不僅清掉七六人部分薪資空間,還補進球隊最缺的射手,莫雷有信心新陣容與球隊雙星B.西蒙斯、恩比德會產生良好的化學效應。昨他在IG回答網友問題時,更直接霸氣表示,他認為球隊雙星絕對有能力問鼎今年球季的MVP。

Daryl Morey believes that both Joel Embiid and Ben Simmons have a shot at MVP this season #Sixers pic.twitter.com/wyABqumFXR