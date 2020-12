NBA》可愛到融化！柯瑞熱身賽首秀 兒子電視前專心認老爸（影音）

〔體育中心/綜合報導〕昨日勇士隊在熱身賽以107比105氣走金塊,睽違282天球迷終於能再次看到一哥柯瑞(Stephen Curry)在場上奮戰,而柯瑞家人也專心守在電視機前幫一家之主加油,尤其是兒子Canon Curry的可愛模樣更是被上傳至社群。

昨日交手金塊的熱身賽是勇士自3月以來第一場正式比賽,除了柯瑞專注在場上,他的2歲的兒子Canon Curry也專注在電視機前觀看這場比賽,並且清楚認出在場上打球老爸還大喊「Daddy!」,這段逗趣畫面也被柯瑞上傳到的個人Instagram,網友也紛紛表示「可愛!」

Just made @StephenCurry30 pregame pasta for the first time in almost a year… let’s gooooo! So excited to see him play and see Canon’s face when he realizes his daddy plays bball too! Wishing my bro in laws @sdotcurry and @Dami0nLee a fantastic season too! #FOE