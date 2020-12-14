NBA》可愛到融化！柯瑞熱身賽首秀 兒子電視前專心認老爸（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕昨日勇士隊在熱身賽以107比105氣走金塊，睽違282天球迷終於能再次看到一哥柯瑞（Stephen Curry）在場上奮戰，而柯瑞家人也專心守在電視機前幫一家之主加油，尤其是兒子Canon Curry的可愛模樣更是被上傳至社群。

昨日交手金塊的熱身賽是勇士自3月以來第一場正式比賽，除了柯瑞專注在場上，他的2歲的兒子Canon Curry也專注在電視機前觀看這場比賽，並且清楚認出在場上打球老爸還大喊「Daddy!」，這段逗趣畫面也被柯瑞上傳到的個人Instagram，網友也紛紛表示「可愛!」

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Just made @StephenCurry30 pregame pasta for the first time in almost a year… let’s gooooo! So excited to see him play and see Canon’s face when he realizes his daddy plays bball too! Wishing my bro in laws @sdotcurry and @Dami0nLee a fantastic season too! #FOE — Ayesha Curry （@ayeshacurry） December 12, 2020

而柯瑞的妻子Ayesha Curry也按照往常的慣例做了「比賽日義大利麵」，並發推特寫到:「剛為柯瑞（標記推特帳號）做了睽違近一年的賽前義大利麵...加油!」並表示很期待Canon看見父親認真打球的模樣。

柯瑞此役上場21分鐘攻下10分3助攻2抄截，招牌三分則是7中2，而球隊以107比105險勝金塊。

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