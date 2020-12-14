NBA》T.楊恩開節「教訓」小老弟 老鷹熱戰擊敗魔術（影音）

老鷹擊敗魔術隊。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA熱身賽持續進行中，今天老鷹與魔術隊就上演如例行賽般的激烈交鋒，兩隊的先發主力有5人出賽時間破30分鐘，最後老鷹以116：107擊敗魔術。

本季大肆補強的老鷹隊，派出的先發五人是J.柯林斯（John Collins）、杭特（DeAndre Hunter）、卡培拉（Clint Capela）、T.楊恩（Trae Young）與赫特（Kevin Huerter），而魔術則派出A.戈登（Aaron Gordon）、伍切維奇（Nikola Vucevic）、佛爾茲（Markelle Fultz）、富尼耶（Evan Fournier）、培根（Dwayne Bacon）。

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首節雙方就打得火熱，不過在後半段老鷹展現長程砲火，T.楊恩與新同學波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）的連續得分幫助球隊在首節取得10分領先，第二節魔術則在前狀元郎佛爾茲單節9分的表現下追回4分。

老鷹新血波丹諾維奇從板凳出發拿下18分。（歐新社）

第三節老鷹一度在波丹諾維奇連續2記三分進球的情況下，以83：66領先魔術達17分，不過魔術眾將也馬上給予回應，打完此節雙方的分差並沒有增加，魔術以82：88落後6分。

末節雙方在比賽時間剩下7分多鐘時幾乎把主力選手都叫回場上，魔術隊在菜鳥安東尼（Cole Anthony）2罰俱中後將分數追到只剩下4分，不過波丹諾維奇馬上在下波進攻投進一記三分拉開比數，兩邊打到最後甚至還使用犯規戰術，但終場老鷹仍以116：107拿下。

菜鳥安東尼（右）表現精采。（歐新社）

老鷹今天共三人上場超過30分鐘：分別是拿下21分7助攻的T.楊恩、8分9籃板的赫特與15分7籃板的杭特，另外兩名先發J.柯林斯拿下13分11籃板4助攻，卡培拉拿下12分12籃板，新同學加林納里（Danilo Gallinari）拿下17分7籃板，波丹諾維奇則拿下18分，共投進4記三分球。

魔術方面也有2人上場破30分鐘，分別是拿下14分15籃板的伍切維奇以及21分5籃板4助攻的佛爾茲，而新秀安東尼表現精采，雖然在開節被T.楊恩「教育」一波，但上場27分鐘拿下16分4籃板4助攻。

Trae gave Cole Anthony his “welcome to the league” momentpic.twitter.com/uEqYVbmv91 — Bleacher Report （@BleacherReport） December 13, 2020

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