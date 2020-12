NBA》T.楊恩開節「教訓」小老弟 老鷹熱戰擊敗魔術（影音）

老鷹擊敗魔術隊。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA熱身賽持續進行中,今天老鷹與魔術隊就上演如例行賽般的激烈交鋒,兩隊的先發主力有5人出賽時間破30分鐘,最後老鷹以116:107擊敗魔術。

本季大肆補強的老鷹隊,派出的先發五人是J.柯林斯(John Collins)、杭特(DeAndre Hunter)、卡培拉(Clint Capela)、T.楊恩(Trae Young)與赫特(Kevin Huerter),而魔術則派出A.戈登(Aaron Gordon)、伍切維奇(Nikola Vucevic)、佛爾茲(Markelle Fultz)、富尼耶(Evan Fournier)、培根(Dwayne Bacon)。

請繼續往下閱讀...

首節雙方就打得火熱,不過在後半段老鷹展現長程砲火,T.楊恩與新同學波丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)的連續得分幫助球隊在首節取得10分領先,第二節魔術則在前狀元郎佛爾茲單節9分的表現下追回4分。

老鷹新血波丹諾維奇從板凳出發拿下18分。(歐新社)

第三節老鷹一度在波丹諾維奇連續2記三分進球的情況下,以83:66領先魔術達17分,不過魔術眾將也馬上給予回應,打完此節雙方的分差並沒有增加,魔術以82:88落後6分。

末節雙方在比賽時間剩下7分多鐘時幾乎把主力選手都叫回場上,魔術隊在菜鳥安東尼(Cole Anthony)2罰俱中後將分數追到只剩下4分,不過波丹諾維奇馬上在下波進攻投進一記三分拉開比數,兩邊打到最後甚至還使用犯規戰術,但終場老鷹仍以116:107拿下。

菜鳥安東尼(右)表現精采。(歐新社)

老鷹今天共三人上場超過30分鐘:分別是拿下21分7助攻的T.楊恩、8分9籃板的赫特與15分7籃板的杭特,另外兩名先發J.柯林斯拿下13分11籃板4助攻,卡培拉拿下12分12籃板,新同學加林納里(Danilo Gallinari)拿下17分7籃板,波丹諾維奇則拿下18分,共投進4記三分球。

魔術方面也有2人上場破30分鐘,分別是拿下14分15籃板的伍切維奇以及21分5籃板4助攻的佛爾茲,而新秀安東尼表現精采,雖然在開節被T.楊恩「教育」一波,但上場27分鐘拿下16分4籃板4助攻。

Trae gave Cole Anthony his “welcome to the league” momentpic.twitter.com/uEqYVbmv91