NBA》結束神隱！ 火箭主帥曝哈登明將歸隊練球

〔體育中心/綜合報導〕火箭隊球星「大鬍子」哈登(James Harden)季前喊出賣我後,風波持續燃燒,雖然他已經來球隊報到,不過先前違反防疫規定的他,只能進行個人訓練,不過稍早火箭新主帥S.西拉斯(Stephen Silas)透露,哈登明天就會跟球隊一起訓練。

歷經有史以來最短休季期後,NBA熱身賽終於在前天登場,先前傳出自請交易又神隱的哈登,雖然已經到火箭主場報到,但他和陣中老將塔克(P.J. Tucker)都因違反防疫規定沒有辦法參加球隊團練,只能進行個人訓練,火箭第一場對上公牛的熱身賽,兩人也同樣缺席,改由新加入的「肯塔基雙星」沃爾(John Wall)、卡森斯(DeMarcus Cousins)領隊出戰。

稍早《休士頓紀事報》資深記者費根(Jonathan Feigen)撰文指出,在錯過兩場交手公牛的熱身賽後,火箭總教練S.西拉斯今透露,哈登和塔克預計在明天會一起參加球隊團練。

