NBA》結束神隱！ 火箭主帥曝哈登明將歸隊練球

火箭主帥透露，哈登明天就會和球隊合體練習。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊球星「大鬍子」哈登（James Harden）季前喊出賣我後，風波持續燃燒，雖然他已經來球隊報到，不過先前違反防疫規定的他，只能進行個人訓練，不過稍早火箭新主帥S.西拉斯（Stephen Silas）透露，哈登明天就會跟球隊一起訓練。

歷經有史以來最短休季期後，NBA熱身賽終於在前天登場，先前傳出自請交易又神隱的哈登，雖然已經到火箭主場報到，但他和陣中老將塔克（P.J. Tucker）都因違反防疫規定沒有辦法參加球隊團練，只能進行個人訓練，火箭第一場對上公牛的熱身賽，兩人也同樣缺席，改由新加入的「肯塔基雙星」沃爾（John Wall）、卡森斯（DeMarcus Cousins）領隊出戰。

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稍早《休士頓紀事報》資深記者費根（Jonathan Feigen）撰文指出，在錯過兩場交手公牛的熱身賽後，火箭總教練S.西拉斯今透露，哈登和塔克預計在明天會一起參加球隊團練。

Rockets expect James Harden, P.J. Tucker and Christian Wood at practice on Monday https://t.co/6Mqz2ImEzQ — Jonathan Feigen （@Jonathan_Feigen） December 14, 2020

「據我所知，他們在週一（美國時間）就會跟球隊一起練習，我目前沒有聽到其他種的說法。所以，明天球隊練習時，我們就會見到那些傢伙了，」談到哈登和塔克時S.西拉斯這樣告訴費根，「這非常重要。您得縮短整個團練時，畢竟球賽在10天內就要正式開打，因此這些球員回歸就變得很重要，這樣他們才能盡快跟其他人一起進入狀況。」

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