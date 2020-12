塔圖姆長高2吋。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕綠衫軍總教練史蒂文斯(Brad Stevens)透露,陣中年輕主力塔圖姆(Jayson Tatum)本季登錄的身高,將從6呎8吋增加2吋為6呎10吋。

在塔圖姆長高的這則消息出來後,爵士隊米契爾(Donovan Mitchell)便在推特上向塔圖姆喊話:「兄弟,為什麼我們要這樣說謊。」塔圖姆則幽默回應米契爾:「兄弟這是我『19歲』的第4年,我還在長高。」米契爾面對他的回應,給了一堆哭臉符號表示自己在大哭。

Bruh why are we lying like this @jaytatum0 https://t.co/oNyO0VKcZa