NBA》疫苗助聯盟賽季末恢復正常？ 獨行俠老闆：我做了很多研究

獨行俠老闆庫班。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2020-21NBA賽季將在下周開打，雖然目前聯盟仍籠罩在疫情之下但獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）今日受訪表示自己對疫苗相當有信心，並且已經準備好迎接正常生活，認為聯盟將會在本賽季末解禁讓球迷進場觀賽。

"Those last couple of months of the NBA season are going to be incredible."



Mark Cuban tells Frank Isola & Brian Scalabrine he’s confident a vaccine will help get NBA arenas rocking by the spring. pic.twitter.com/HmDlKGbdu5 — SiriusXM NBA Radio （@SiriusXMNBA） December 13, 2020

庫班今日廣播受訪時藏不住對疫苗的期待，他表示自己非常相信疫苗，並說：「你知道我是一個會做大量研究的怪咖，因此，我的個人看法是三月，或最遲四月我們會跨出重大的一步，國內大部分的人將能接觸並使用疫苗，如果他們想要的話。」

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庫班也表達對本季的前景非常看好，認為聯盟屆時將不會有限制，球館座位不會再是空蕩蕩沒有球迷，他說：「我認為本賽季的最後幾個月將會好到不可置信，人們會為比賽瘋狂、球迷會去運動酒吧看比賽，每一場比賽都會成為盛事。這真的讓人非常非常興奮。」

「如果我們能保持每個人的健康，會者盡可能地抱持，當進入三、四月，一切將會變得非常有趣。」庫班說。

目前聯盟則尚未發表關於球員、教練們接種疫苗的明確時間。

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