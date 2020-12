NBA》疫苗助聯盟賽季末恢復正常？ 獨行俠老闆：我做了很多研究

獨行俠老闆庫班。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕2020-21NBA賽季將在下周開打,雖然目前聯盟仍籠罩在疫情之下但獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)今日受訪表示自己對疫苗相當有信心,並且已經準備好迎接正常生活,認為聯盟將會在本賽季末解禁讓球迷進場觀賽。

"Those last couple of months of the NBA season are going to be incredible."



Mark Cuban tells Frank Isola & Brian Scalabrine he’s confident a vaccine will help get NBA arenas rocking by the spring. pic.twitter.com/HmDlKGbdu5