MLB》「他們是誰？」 天使高層不屑田中將大等二級投手

田中將大。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯天使隊最近幾年都打不進季後賽，時常被調侃是在浪費聯盟第一人楚奧特（Mike Trout）的青春，而休賽季打算補強投手的他們，又被美媒爆料高層詭異的態度。

《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）在文章中談到天使隊的投手困境，指出在上周球團高層被問到對於自由市場上第二層級的先發投手有什麼想法時不屑地回應：「他們是誰？」

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羅森索點出，本季自由市場上第二層級的投手有田中將大、歐多里齊（Jake Odorizzi）、昆塔納（José Quintana）、派克斯頓（ James Paxton）與沃克（Taijuan Walker）等人，根據羅森索的消息表示，天使球團在新任總管米納斯安（Perry Minasian）的帶領下，並不打算多付錢給這類型的投手。

鮑爾。（美聯社）

羅森索表示，天使隊鎖定的都是市場上最好的投手，像是鮑爾（Trevor Bauer），或者透過交易換來史奈爾（Blake Snell）。但由於天使隊的團隊薪資狀況不佳，因此他們必須透過把陣中高薪球員加上高階新秀一同出清的模式減少薪資，所以天使若真的想花大錢，得要花上不少的功夫。

新任總管米納斯安上任後，天使做出的兩筆異動分別是換來游擊手鷹俠（Jose Iglesias），並從紅人隊換來令一名「鷹俠」伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）補強牛棚。

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