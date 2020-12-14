NBA》全隊8人得分上雙 國王熱身賽爆打拓荒者復仇

國王全隊8人得分上雙，今在熱身賽快意復仇拓荒者。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王今再度在熱身賽交手拓荒者，前役遭對手慘電的國王，今共8人得分上雙，利用最末節打出一波12：2的攻勢奠定勝基，終場國王就以121：106擊敗拓荒者，在熱身賽扳回一城。

前役落敗的國王今開賽反客為主，霍姆斯（Richaun Holmes）連拿5分，帶隊拉出一波15：0的攻勢，上半場結束前拓荒者展開反攻，替補出賽的老將「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）命中三分球拉近比數，不過半場打完拓荒者仍以7分落後，第三節拓荒者雖然一度將比分反超，不過最末節國王在開節就拉出一波12：2，甩開對手糾纏，終場就以15分之差，收下熱身賽首勝。

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國王今發揮團結力量大，全隊多點開花，霍姆斯和蓋伊（Kyle Guy）都拿下14分和5籃板，福克斯（De'Aaron Fox）繳出13分4助攻、別利查（Nemanja Bjelica）12分6籃板、G.羅賓森（Glenn Robinson III）11分6籃板，新秀哈里伯頓（Tyrese Haliburton）11分6籃板和7助攻，中鋒梅圖（Chimezie Metu）11分4籃板，新同學卡明斯基（Frank Kaminsky）則有10分進帳。

而托荒者雙槍里拉德（Damian Lillard）、麥考倫（CJ McCollum）小試身手上場13分鐘，不過麥考倫高效繳出13分、一哥里拉德卻3投0中拿下3分，賈爾斯（Harry Giles）面對前東家爆發，繳出全場最高19分、13籃板，特倫特（Gary Trent Jr.）砍下次高的17分，D.瓊斯（Derrick Jones Jr.）15分6籃板，安東尼則拿下7分。

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