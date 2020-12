NBA》傷癒首秀 杜蘭特：終於像個球員！開心擁抱魏少成焦點

杜蘭特今迎來在籃網的首秀。(美聯社)

〔記者粘藐云/綜合報導〕上季因為阿基里斯腱傷傷勢報銷的杜蘭特(Kevin Durant),今迎來在籃網的首秀,霸氣用灌籃宣告回歸,籃網主帥奈許大讚他的表現,也認為全世界都很想念他。

杜蘭特(Kevin Durant)前次出賽為2019年6月12日,當時因為右腳阿基里斯腱斷裂,一路休兵至今。相隔18個月再度回到場上,杜蘭特說:「回到場上的感覺很棒,讓我覺得終於找回球員身分。」他也提到,大家對於他復出首戰相當關心,「很多人傳訊息、打電話給我問我感覺如何。」

對於子弟兵回歸,籃網新任主帥奈許(Steve Nash)相當開心,他說:「真的太棒了,這是沒幾個球員能戰勝的傷病,他對比賽充滿著熱情,我想全世界都想念他。」奈許認為,杜蘭特缺陣這麼久,還能繳出這樣的表現,也展現出他對於比賽的熱情。

此外,杜蘭特今和雷霆時期的前隊友魏斯布魯克(Russell Westbrook)有說有笑的互動也成為焦點。杜蘭特在2016年時,離開雷霆改披勇士戰袍,此舉也疑似是讓他和魏斯布魯克交惡的關鍵,之後兩人的互動、對決經常成為焦點。

魏斯布魯克這季轉戰巫師,此役並未出賽,今天他和杜蘭特在場邊相擁、寒暄一幕也被記者捕捉到,,關係不像外界傳聞的一樣糟。

KD and Russ embrace after the game.



Spencer Dinwiddie on KD's game:



"MVP form coming soon" https://t.co/lc4iALNROY