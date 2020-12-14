NBA》傷癒首秀 杜蘭特：終於像個球員！開心擁抱魏少成焦點

杜蘭特今迎來在籃網的首秀。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕上季因為阿基里斯腱傷傷勢報銷的杜蘭特（Kevin Durant），今迎來在籃網的首秀，霸氣用灌籃宣告回歸，籃網主帥奈許大讚他的表現，也認為全世界都很想念他。

杜蘭特（Kevin Durant）前次出賽為2019年6月12日，當時因為右腳阿基里斯腱斷裂，一路休兵至今。相隔18個月再度回到場上，杜蘭特說：「回到場上的感覺很棒，讓我覺得終於找回球員身分。」他也提到，大家對於他復出首戰相當關心，「很多人傳訊息、打電話給我問我感覺如何。」

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對於子弟兵回歸，籃網新任主帥奈許（Steve Nash）相當開心，他說：「真的太棒了，這是沒幾個球員能戰勝的傷病，他對比賽充滿著熱情，我想全世界都想念他。」奈許認為，杜蘭特缺陣這麼久，還能繳出這樣的表現，也展現出他對於比賽的熱情。

此外，杜蘭特今和雷霆時期的前隊友魏斯布魯克（Russell Westbrook）有說有笑的互動也成為焦點。杜蘭特在2016年時，離開雷霆改披勇士戰袍，此舉也疑似是讓他和魏斯布魯克交惡的關鍵，之後兩人的互動、對決經常成為焦點。

魏斯布魯克這季轉戰巫師，此役並未出賽，今天他和杜蘭特在場邊相擁、寒暄一幕也被記者捕捉到，，關係不像外界傳聞的一樣糟。

KD and Russ embrace after the game.



Spencer Dinwiddie on KD's game:



"MVP form coming soon" https://t.co/lc4iALNROY — Adam Zagoria （@AdamZagoria） December 14, 2020

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