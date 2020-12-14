NBA》小將手感實在太燙！ 詹皇高喊：快住手啊啊啊（影音）

THT is HOOPING and Bron is lovin' it



31 points and counting. pic.twitter.com/ynyXBdBMOj — SportsCenter （@SportsCenter） December 14, 2020

〔體育中心／綜合報導〕湖人開幕戰首戰對上快艇的比賽，小將塔克（Talen Horton-Tucker）把握機會繳出亮眼數據，今在詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（斯Anthony Davis）缺席的情況下，再度大顯神威，前三節打完就豪取全場最高31分，火燙的表現讓場邊的詹姆斯忍不住興奮地大喊「快住手啊啊啊」。

為了讓詹姆斯和A.戴維斯獲得更多的休息時間，能專心備戰例行賽，湖人雙星已經連兩戰在熱身賽休息，這也讓平常沒有上場時間的小將塔克有了展現的機會，首戰他在37分鐘的出賽中，拿下19分、9籃板、4次助攻和3次抄截的全能身手，最終幫助湖人以87:81擊敗快艇，詹皇也特地發文盛讚他的表現。

請繼續往下閱讀...

今他先發出戰，前三節上場29分25秒，15投10中、包含三分球5投4中，高效轟下全場最高的31分，還繳出7籃板、3助攻、3抄截。而他命中一記漂亮的後撤步三分球後，讓場邊觀戰的詹姆斯興奮不已，站起身拉下口罩大喊「快停下來！快停下來！（Stop it! Stop it!）」對於這位二年級生的好表現相當滿意。

湖人小將塔克今又再度大顯神威。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法