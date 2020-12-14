富邦U18》郭源治調一下 田楊昇樺球速1年提升8公里

田楊昇樺。（大會提供）

〔記者吳清正／新北報導〕高一以打擊為主的花蓮縣左投田楊昇樺，在郭源治指導下，最近1年球速進步8公里，高中第1次先發就投到第6局只失1分。投打俱佳的田楊昇樺比較喜歡投球，但未來要專攻投或打還不確定。

田楊昇樺曾贏得 2018年東岸聯盟U15棒球邀請賽和能高全青少棒賽打擊獎，以及海峽兩岸學生棒球聯賽國中組投手獎，升上玉里高中後則先以打擊為主。

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郭源治去年9月起開始不定期到玉里高中客座指導，成了田揚昇樺提升投球的轉捩點。田楊昇樺表示，大部前輩非常強調下半身力量的運用，使得單型單薄的他（180公分、65公斤）球速進步非常明顯，上個月在黑豹旗對東石高中投1局，內容非常好，球速也投到137公里。

王楊昇樺對東石一戰投出自己和教練團的信心，今天的新北富邦U18棒球賽首戰先發就交給田楊昇樺，一開賽連續解決14名打者，球速再推進到138公里。

玉里教練黃俊欽表示，郭源治非常關心投手群，除了到學校現場指導，教練團也會把平常練投的影片傳給郭源治，因此每次到校指導都能針對每個投手的課題給予最適切的建議，田楊昇樺去年最快球速130公里左右，1年來提升7、8公里，其它投手也都有明顯的進步。

田楊昇樺最欣賞同為左投的陳偉殷，不過，將來要不要和偶像一樣挑戰國外職棒，田楊昇樺還沒有想那麼遠，甚至要往投球或打擊發展都還不確定，他表示，現在還是會在各方面加強自己，未來的事未來再說。

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