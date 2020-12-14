NBA》活塞板凳奇兵砍全隊23分 小將率隊擊敗尼克

活塞前鋒唐布亞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕底特律活塞二年級生唐布亞（Sekou Doumbouya）在今日熱身賽化身「板凳奇兵」，表現相當亮眼，上場僅18分鐘攻下全隊最高23分，在防守端亦有貢獻，率隊以99比91擊敗紐約尼克。

還不滿20歲的法國前鋒唐布亞今日上場時間僅18分鐘，11投8中攻下23分當中包含2記三分，並外帶5籃板、1抄截。此役以板凳出發的他說:「每當我踏上球場的地板，我就必須充滿能量，不管我們在優勢還是劣勢，我的工作就是上場並試圖幫助球隊，從板凳出發，投入並準備幫助球隊。」

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談到唐布亞在板凳的奇襲，活塞教頭凱西（Dwane Casey）在賽後說:「唐布亞挺身而出，並且從板凳大大幫助我們。他為我們做了嚴加看管，防守藍道（Julius Randle）絕非易事。」藍道本場表現11投4中、罰球12投9中，總計攻下18分。

凱西也補充認為唐布亞在跑動、切入上做得不錯，並不光只有定點跳投。

本季是唐布亞邁入NBA生涯的第二年，上季出賽38場，平均上場19.8分鐘攻下6.4分3.1籃板。目前活塞熱身賽戰績1勝1敗。

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