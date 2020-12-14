NBA》慘！三兄弟還無緣較勁 「球二哥」今就被活塞裁了

球家二哥里安傑羅波爾加盟活塞後，連一場熱身賽都沒打就被球隊裁掉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕球爸夢碎！球家二哥里安傑羅波爾（LiAngelo Ball）先前簽下一份非保障合約加盟活塞，不料他連熱身賽都還沒有打到，今天賽後就被活塞裁掉。

里安傑羅的哥哥為鵜鶘隊後衛朗佐波爾（Lonzo Ball），當年他以選秀榜眼加入湖人，而弟弟拉梅洛波爾（LaMelo Ball）則在今年選秀會以探花之姿進入NBA，兩人成為史上首對以前3順位獲選加入NBA的兄弟

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里安傑羅在是球家三兄弟中最不受矚目，大學時雖曾效力於名校UCLA，但因捲入中國偷竊風波導致在大學沒有留下太多成績，最終選擇只能黯然離隊，他曾在2018年參與NBA選秀，但最終沒有球隊願意選他導致最終落選，前往立陶宛打球，後來則是加入雷霆發展聯盟球隊，發展並不順利。

而先前里安傑羅將和活塞簽下一份非保障合約，讓球爸老波爾（LaVar Ball）相當開心，讓他終於實現3個兒子都在NBA打球的願望，不過別說例行賽開打，里安傑羅甚至連一場熱身賽都沒打到，今就被活塞裁掉，也讓球爸的夢想再度破滅。

BREAKING: The Detroit Pistons have WAIVED LiAngelo Ball#speakbasketball pic.twitter.com/wLGmnvkGwP — Speak Basketball （@SpeakBasketbal1） December 14, 2020

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