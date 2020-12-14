籃球》確定了！ SBL祭「叛將條款」、違規最高禁賽3年

SBL超級籃球聯賽開打迄今票房低迷不振。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕P+聯盟本周末正式開戰，不過SBL球團委員會傳出不滿，P+聯盟先前頻頻挖角，甚至UBA大專好手及外籍生都提前打包搶走，今天他們發表聲明，將成立「叛將條款」SBL球員及未經選秀制度與球團同意就違規跳槽其他聯盟者，將處以最高3年禁賽。

第18季開打前飽受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，加上新成立P+聯盟來勢洶洶，讓台啤、裕隆、九太、台銀、璞園5球團感受沉重壓力，為加強球隊戰力及行銷宣傳，找回過去熱情參與球迷，本季成立「SBL球團委員會」，並選出九太科技董事長沈會承擔任召集人。

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SBL發表聲明，將祭出叛將條款，最高將禁賽3年。（記者林岳甫攝）

多方消息指出，對於P+聯盟先前頻頻挖角，甚至UBA大專好手及外籍生都提前打包搶走，讓SBL球團委員會相當不滿，今日他們將矛頭指向「隔壁棚」，發表聲明指出，再多次向中華籃協反應挖角問題未果，經10日討論，將做出SBL所屬球員、及未經選秀制度與球團同意即違規跳槽其他聯盟者，將處以最高3年禁賽決議。

SBL五球團今年10月共同成立「SBL球團委員會」，由九太科技董事長沈會承擔任召集人，負責與中華民國籃球協會溝通相關事務；SBL球團委員會由各球團推出一位代表作為委員，並從中選出一位召集人，沈會承各球團討論後呈召集人，除有效進行與籃協溝通協調工作，也代表球團共同事務的媒體發言。

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