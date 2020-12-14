NBA》籃網搖擺人雷佛特排先發？ 納許思考：他可以像吉諾比利

籃網對雷佛特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕傳奇控衛奈許（Steve Nash）接下籃網總教練後目前仍在為先發陣容的調整做努力，尤其對鋒衛搖擺人雷佛特（Caris LeVert）的定位更是讓這位教頭傷腦筋，奈許認為雷佛特可以扮演像吉諾比利（Manu Ginobili）在馬刺的角色。

籃網先發5人陣容除了「雙星」杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）不需要多加考慮外，奈許今日熱身賽前向《紐約每日新聞》分享對雷佛特使用的想法。

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雷佛特NBA生涯在先發陣容進進出出，但奈許表示視雷佛特為籃網先發球員，但也看見了他率領第二陣容的表現：「雷佛特是位先發等級的球員，他會為我們先發嗎？我還不確定。他持球的表現非常傑出，因此有理由證明他可以扮演吉諾比利的角色。」

奈許繼續說：「雷佛特顯然是先發球員。吉諾比利打過明星賽，打替補並帶領第二陣容最後打完比賽，所以我們看狀況吧。」、「有一個想法是，如果雷佛特帶領第二陣容，那他的球權可能會變多，然後再和先發陣容一起結束比賽。這些事都還要再想想，這對教練是重大決定。」奈許說。

雷佛特NBA生涯都為籃網效力，新球將踏入第5年，上個球季平均上場29.6分鐘攻下18.7分、4.2籃板、4.4助攻，今日熱身賽籃網以119比114擊敗巫師，但雷佛特因左膝挫傷並未上場。

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