日職》遭大聯盟狠狠拒絕 新楓康之子：他們說韓職成績沒意義

小羅哈斯將加盟阪神虎。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕本季拿下韓國職棒MVP的前中職洋將新楓康之子小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）將加盟阪神虎，今《韓聯社》記者報導透露這位原本打算挑戰MLB的球員，為何最終會選擇日本職棒。

小羅哈斯本季在KT巫師隊打出47轟、135分打點、116得分，韓職一共511場出賽，累積132轟、409分打點，打擊三圍.321/.388/.594。原本小羅哈斯打算靠著這季優異的成績挑戰大聯盟，但最終卻選擇與阪神虎隊簽約，據傳是一張2年500萬美元附帶50萬激勵獎金的合約。

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小羅哈斯告訴《韓聯社》，他之所以會選擇前往日職，是因為有大聯盟球團的人，特別是總管層級的人跟他說，他在韓國職棒的成就對大聯盟來說沒有任何意義，因為韓國職棒沒有大聯盟的競爭力。

「他們跟我說，如果我在日本能繳出類似的成績，他們就一定會給我大聯盟合約。這讓我很難過，人們總是懷疑我，所以我打算接受這個挑戰。」

30歲的小羅哈斯至今未曾踏上大聯盟的球場，因此他選擇了最接近的日本職棒，當然除了實力外，金錢也是因素，先前曾傳出KT巫師開給他韓職史上野手最高薪（超越Darin Ruf的170萬美元年薪），但最終他仍選擇加盟給他更高薪的日本職棒。

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