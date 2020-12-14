棒球》「尚未有中職球隊來接觸」 陳冠宇維持自主訓練

陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕陳冠宇上週五確定結束日職10年生涯，成為明年中職選秀狀元的熱門人選，對於目前動態，所屬經紀公司表示陳冠宇目前維持自主訓練，「還沒有任何球隊來接觸。」

30歲的陳冠宇上週經由日職羅德球團宣布，他因家庭因素考量決定離隊，未來將返台發展。此消息一出，立刻引來中職球界震撼，除了讓他立刻成為選秀狀元的熱門人選，且擁有明年狀元籤的富邦悍將，接下來會有何動作，也受到關注。

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富邦悍將已表示會再仔細評估，而外傳球團可能會比照今年選秀用第一順位延攬張進德的模式，先和陳冠宇簽下自行培訓合約，並邀請他參加明年春訓，然後再投入選秀。陳冠宇的經紀人陳德倫則表示，目前還沒有任何球隊來接觸，是否比照阿德模式，也會再經過評估討論。

陳德倫說：「冠宇目前正在自主訓練，接下來的課表已排到明年2月，目前就讓他以訓練為主，經紀公司也會幫他規畫，畢竟從他確定離開球隊也才幾天，所以還沒那麼快決定。」

陳冠宇19日將出席新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽決賽、擔任球評，也將是他決定離開羅德後首次公開亮相，屆時將暢談結束旅日生涯的心境，並可望針對未來投入中職選秀發表看法。

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