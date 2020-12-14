登山》命是自己的！山協：最重要不是攻頂 而是平安回家

15歲林姓少年（左3），在裝備、糧食不足的情形想獨攀難度不小的能安縱走，家長焦急報案協尋，今天凌晨在能高越嶺道重要中繼站天池山莊外找到少年。（林務局南投林管處提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對15歲林姓少年無充分裝備、糧食想獨攀能安縱走失聯，所幸已在天池山莊找到人虛驚一場，我國山岳協會秘書長羅弘安表示，這是非常危險而且錯誤的行為，尤其近年登山已成為熱門運動，他呼籲國人千萬不要單獨一人挑戰嘗試，相關技能、裝備、知識更缺一不可，唯有敬畏大自然，才能享受山林之美。

我國山岳協會正是國際山岳聯盟（UIAA）成員， UIAA「提洛宣言」已明定有關登山、攀登等戶外運動精神及態度準則，第1條就開宗明義強調：「accept the risks and assume responsibility（承擔風險並承擔責任）」，羅弘安百岳經驗豐富，擔任過搜救員，也是前全國山難救助協會秘書長，「台灣是多山國家，政府解禁開放山林後，國人熱情參與更應自律謹慎。」他建議民眾登山前做好功課，視自身能力與條件，挑選合適的山岳與路徑，同時務必相約結伴同行，才能把風減降至最低，也避免狀況百出甚至浪費社會資源，「規劃要完整、裝備要充足、注意天候狀況及地形條件、食物和水都帶夠，還有一定讓親友知道爬山行程。」

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羅弘安透露，像林姓少年這類「山域事故」，光今年台灣已發生逾270起，較往年激增許多，令相關單位都備感壓力，因此他再次強調：「命是自己的，登山最重要的不是攻頂，而是平安回到家。」

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