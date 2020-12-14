NBA》上演飆分秀讓詹皇也瘋狂 湖人塔克：珍惜每次機會

塔克（右）上演飆分秀。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人剛滿20歲的小將塔克今在熱身賽中飆出全場最高33分，連兩戰出色表現，獲得教練及陣中老大哥們的好評，不只一哥詹姆斯（LeBron James）不斷在社群媒體上稱讚他，教練沃格爾（Frank Vogel）也笑說，塔克會增加他工作的困難，無法決定要讓誰上場。

湖人小將塔克（Talen Horton-Tucker）在上個月25日才剛滿20歲，上季隨著湖人奪冠時還沒滿20歲，慶功時只能喝柳橙汁，還因此躍上媒體版面，且上季也沒太多出賽機會，例行賽只打了6場。

請繼續往下閱讀...

不過，塔克在本季熱身賽兩度先發上陣，今天打了41分鐘，砍下33分、10籃板、4助攻，前一戰則上陣37分鐘，貢獻19分、9籃板，充分把握機會好好發揮。塔克說：「這真的很瘋狂，我覺得一個19、20歲的選手，能獲得這樣的機會不多，我得好好把握機會學習。」

塔克提到，自己獲得上場機會的關鍵在於防守競爭力，「做好這些能讓我獲得更多機會，在防守上打出好的節奏，也能讓我更快進入狀況。」塔克是在2019年選秀會上，在第46順位才被湖人用跟魔術買來的第2輪選秀籤挑中，並非外界關注的超級新星。

外界認為，塔克和湖人陣中的卡魯索（Alex Caruso）的生涯歷程相似，對此，塔克表示，看到卡魯所能在場上打出成績，也給他了信心，「每天看著他，我也有衡量自己表現的機會，這讓我相信我也能做到。」卡魯索為2016年的落選新秀，曾待在發展聯盟一段時間，後來到了湖人才逐漸打出成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法