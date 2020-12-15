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「士官長」領熱火首碰鵜鶘 今日賽事預告與轉播

2020/12/15 06:48

J.巴特勒今領熱火對決鵜鶘。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今NBA熱身賽2場轉播，首先上午8點鵜鶘對熱火，鵜鶘今面對到上季J.巴特勒（Jimmy Butler）帶領進總冠軍賽的熱火，會有什麼樣的火花呢？另外10點的獨行俠對決公鹿，前一戰公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖繳出25分、10籃板的成績，仍10分差不敵獨行俠，今公鹿能取勝嗎？球迷朋友不要錯過轉播了！

NBA熱身賽
08：00 鵜鶘@熱火 緯來體育、愛爾達體育1台
10：30 獨行俠@公鹿 緯來體育 （D-LIVE）

2020新北富邦國際城市U18棒球邀請賽
08：25 新北市白VS.苗栗縣
11：30 南投縣VS.高雄市
14：30 雲林縣VS.台南市
轉播：ELEVEN SPORTS 1
08：25 花蓮縣VS.台北市
11：30 屏東縣VS.台東縣
14：30 新北市藍VS.彰化縣
轉播：ELEVEN SPORTS 2

爆米花聯盟
09:00 安永鮮物VS.新北市 季軍賽 智林體育台
13:00 合作金庫VS.台灣電力 冠軍賽 智林體育台

足球J聯盟
18：00 川崎前鋒@浦和紅鑽 愛爾達體育1台

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