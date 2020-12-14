成棒》屏東籌組城市棒球隊反應熱烈 要26人來了76人

屏東縣重視基層棒球發展，如今還要更進一步成立城市棒球隊，銜續學生球員的長期發展。（資料照，記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為培訓基層棒球選手，屏東縣籌組城市棒球隊，今天（14日）起陸續展開成員遴選面試，反應踴躍，教練預計錄取3人，有17人報名，均有職棒經歷，球員最多取26人，吸引76人爭取，其中有職棒選手經歷者8人、業餘球員18人。

屏東縣政府籌組隸屬社會甲組的城市棒球隊，本月（12月）4日公告甄選簡章後反應熱烈；其中教練遴選今天上午在縣立體育館舉行，17位報名者中，1人資格不符，最後16人參加面試，縣府聘請專家學者擔任甄選委員，錄取名單將於後天（16日）公告。

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屏東縣體育發展中心表示，球員部分，預計錄取投手及野手最多共26名，結果吸引76人報名，將於17日進行書面資料審查，18日公告複審名單，進入20日在縣立棒球場及運動公園的術科考試，22日公告錄取結果，明年1月15日報到。

屏東縣長潘孟安表示，籌組城市棒球隊，一直是他的夢想，縕釀4年，今年時機成熟，球隊1年營運經費約需3千萬元，目前體育署補助1千萬元、縣府自籌1千萬元外，也在2天內共獲6企業贊助1千萬元， 甄選報名與企業募資響應的熱烈程度，都超乎預期；希望成隊後能趕上參加明年3月的春季聯賽。

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