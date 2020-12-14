P+聯盟》SBL祭禁賽條款防惡意挖角 陳建州回應了

P+聯盟執行長陳建州。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕SBL球團委員會今決議，為防惡意挖角，SBL球員及未經選秀制度與球團同意就違規跳槽其他聯盟者，將處以最高3年禁賽。對此P+聯盟執行長陳建州今天表示，絕對不會發生惡意挖角。

九太科技董事長沈會承身兼SBL球團委員會召集人，今天舉行媒體茶敘，當場戴頭盔、穿防彈衣宣布針對惡意挖角、未經選秀制度跳槽其他聯盟者，祭出最高禁賽3年措施。

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根據《中央社》報導，陳建州回應，先前早已在PLG球團董事會與各隊達成共識，「不會觸碰有合約在身的SBL球員，沒有人會這麼做。」保證不會發生有惡意挖角事件。

SBL祭出禁賽條款引發大眾討論，陳建州表示，希望能理性溝通，讓台灣籃壇往好的方向發展，期盼這件事情不要影響兩聯盟優秀球員及教練。他認為「兄弟登山，各自努力」，呼籲將焦點、舞台留給球員和教練。

陳建州表示，「我們從頭到尾沒有要對立。」推動成立PLG目的，主要希望讓台灣籃球有其他選項，「讓我們闖一闖，不見得會成功，至少讓我們有時間證明，台灣是有機會。」

陳建州解釋，P+聯盟成立第一年，因為時間太倉促，沒有舉辦選秀會，他承諾明年一定會辦。

今年不少年輕好手選擇加入PLG，陳建州表示沒有惡意挖角、也沒有刻意誘導。他認為，「他們畢業了，也是成年人，讓他們有自己選擇機會，才是職業聯盟該做的事情。」

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