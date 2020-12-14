全民運基隆7金3銀5銅 10年最佳成績 林右昌允調高獎金

基隆市參加109年「全民運動會」暨「全國身心障礙國民運動會」優秀選手及績優教練表揚大會，基隆市長林右昌（中）與中正國中得獎選手合影。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市參加109年「全民運動會」暨「全國身心障礙國民運動會」優秀選手及績優教練表揚大會，今（14）日晚間舉行。基隆選手在「全民運動會」獲7金3銀5銅，締造10年最佳紀錄，「全國身心障礙國民運動會」獲9金8銀9銅，基隆市長林右昌頒發獎狀給194位得獎選手與教練；林右昌表示，他請教育處研擬調高全民運動會選手得獎獎金，給選手實質鼓勵。

109年「全民運動會」暨「全國身心障礙國民運動會」優秀選手及績優教練表揚大會，基隆市長林右昌（中）與得獎選手合影。（記者俞肇福攝）

林右昌表示，基隆市今年全民運動會成績是10年來最佳成績，歸功於教練辛勤的指導與選手苦練的成果，也因各位選手全力以赴才能獲得佳績。教育處長林祝里表示，選手在全民運獲得金牌、銀牌、銅牌可分別獲4萬元、3萬元、2萬元獎金，教育處再開會討論。

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基隆市在這次全民運動會龍獅項目賽事中，在長興呂師父率領下為基隆市拿下3金2銀2銅的佳績；中正國中在民俗體育項目也獲2金1銀1銅的佳績。其中在男子組跳繩，周彥丞更以92.25分的高分摘金。

值得一提的是，今年男子組健美形體組第一級項目中，基隆市第一次參賽的王言庭以決賽成績7分摘金。輕艇水球項目，基隆力克新北市代表隊奪金，這也是基隆市代表隊成軍以來的第一面金牌。

在「全國身心障礙國民運動會」部分，各單項表現最優異的是田徑項目，共取得5金，張信民在肢障男子F35組鐵餅和標槍奪下2金；許淑敏在肢障女子F56組鉛球、鐵餅和標槍奪下3金；此外，特奧項目也榮獲4金3銀3銅的佳績，其中在滾球項目雙人賽及團體賽、保齡球等項目奪金。

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