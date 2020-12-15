MLB》新科塞揚的下一站 美媒認為這兩隊機會最大

鮑爾上季勇奪生涯首座國聯塞揚獎。（資料照，USA TODAY Sports）





〔體育中心／綜合報導〕新科國聯塞揚得主鮑爾（Trevor Bauer）成為自由球員後動向備受關注，《The Athletic》記者波登（Jim Bowden）認為，鮑爾的新東家將會從大都會或天使擇其一。

紅人投手鮑爾本季獎項大豐收，儘管先發11場只有5勝4敗的戰績，但是防禦率1.73、WHIP值0.795、被打擊率0.159和2場完投、完封，都在國聯高居第一，100次三振和奪三振率12.3排名第2，上季奪下生涯首座國聯防禦率王和國聯塞揚獎。

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鮑爾季後拒絕球隊1890萬美元的報價，成為今年自由市場最大咖投手，掀起搶人大戰，《The Athletic》記者波登認為，鮑爾的新東家，現在檯面上的交易傳聞都指向大都會和天使，他應該會加盟這兩隊的其中一隊。

天使先發輪值薄弱，季後將補強目標鎖定大咖先發投手身上，而大都會先發輪值已經有德葛隆（Jacob deGrom）、史卓曼（Marcus Stroman）皮特森（David Peterson）和梅茲（Steven Matz）等人，今年3月動韌帶置換手術的辛德加德（Noah Syndergaard），下個賽季有望復出，所以首要目標非補強先發輪值，大都會傳出有意網羅外野手史普林格（George Springer）。

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