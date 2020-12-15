MLB》下一支改名是勇士隊？美媒列出印地安人新隊名選項

印地安人隊將放棄使用了105年的隊名。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕克里夫蘭印地安人隊昨宣布要更換已經用了105年的隊名，引起討論，這個隊名因種族主義受到批評，美媒《ESPN》列出他們可能考慮採用的新隊名。

印第安人過去曾叫做拿普隊（Naps），是向他們的球星拿破崙（Napoleon Lajoie）致敬，後來才叫印地安人隊，更老的球迷可能會贊成「蜘蛛隊（Spiders）」或是「搖滾隊（Rocks or Rockers）」，因為克里夫蘭是美國搖滾名人堂所在地。

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此外《ESPN》也提到亞特蘭大勇士隊可能是下一支改名的球隊，勇士隊（Braves）名字原意為「勇敢的原住民」。

該文指出勇士隊在今年7月曾發信給購買季票的球迷，表示不會更改球隊名稱，但會考慮廢除「戰斧歌」（tomahawk chop）的存在，並強調長期以來球隊都與原住民建立良好關係。該文提到，「目前不清楚在印地安人改隊名後，勇士隊會不會跟進。」

上一次大聯盟有球隊改名要追溯到2008年，坦帕灣魔鬼魚更名為光芒隊。國聯球隊上一次更名則是1964年休士隊四五手槍隊（Houston Colt .45s）改名為太空人隊。

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