日職》日媒憂「第2個陽岱鋼」 8屆球星切身之痛談巨人

陽岱鋼。（資料照，記者倪婉君攝）

〔體育中心／綜合報導〕巨人隊網羅橫濱外野手梶谷隆幸，日本媒體「週刊新潮」卻擔心，他可能會變成「第二個陽岱鋼」，並請來前8屆明星賽球員廣澤克實，以自身轉戰巨人的經驗來說明原因。

廣澤克實生涯從養樂多轉戰巨人，他認為梶谷隆幸從自由奔放的橫濱，轉戰到連衣服都不能穿不整齊的巨人隊，必須要尊重很多傳統，「我從自由的養樂多隊轉戰巨人，一開始也對球隊文化感到很困惑，甚至是會影響到場上表現。」

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廣澤克實就說，想像巨人和橫濱的比賽，2出局滿壘，橫濱的梶谷隆幸被三振的話，媒體和球迷都是讚揚巨人的投手，但是如果是巨人的梶谷隆幸被三振，他就會承擔批評，巨人球員常常被關注，壓力非常大。

廣澤克實還提醒，如果巨人球員被三振或失誤露出繃著臉，或是在板凳鬧脾氣，很容易被巨人球迷討厭，建議梶谷隆幸最好想一下發生失誤時該露出什麼表情比較好。

廣澤克實提到透過FA轉戰巨人的球員很少人能夠打出生涯新高的成績，除了失敗案例的陽岱鋼之外，丸佳浩也沒有打出在廣島的超可怕成績。

廣澤克實認為，「巨人球迷不允許高薪入團的球員抱怨，他們會覺得，『這些人明明領高薪，有什麼好抱怨的。』但是只要是人都會想抱怨，有時是紓壓，這種辛苦是巨人球員特別的。

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