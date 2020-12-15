NBA》火箭傳向七六人報價 想用哈登換B.西蒙斯還要首輪籤

火箭希望能用哈登換來B.西蒙斯還有未來3個首輪籤。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕火箭一哥哈登（James Harden）先前高喊「賣我」，還列出籃網、七六人、熱火和公鹿等心儀下家，雖然他預計今日歸隊訓練，但傳他去意仍決，依舊希望能離開休士頓，而今有美媒爆料，火箭已經向七六人提出報價，希望能用哈登換來B.西蒙斯（Ben Simmons）和3個首輪籤。

《ESPN》記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，雖然哈登今天就會和球隊一起訓練，但這位火箭一哥根本不想繼續待在休士頓，也無意與在熱身賽表現亮眼的新隊友沃爾（John Wall）合作，依舊鐵了心要換新東家重新開始。

請繼續往下閱讀...

《Bleacher Report》記者Yaron Weitzman稍早在推特上爆料，指出火箭已經向哈登心儀下家之一的七六人提出交易方案，要以哈登向他們換來明星大前鋒B.西蒙斯，另外還要3個首輪選秀權。

Re: Sixers-Harden negotiations: I'm told the Rockets have asked the Sixers for 3 first round picks in addition to Ben Simmons. As many others have reported, the Sixers so far have been unwilling to include Simmons in any proposals. — Yaron Weitzman （@YaronWeitzman） December 14, 2020

不過Weitzman也表示，就跟先前的消息一樣，七六人並不願意把這位年輕核心當作交易籌碼，而是希望圍繞著他和中鋒恩比德（Joel Embiid）打造出擁有奪冠實力的陣容，然而能獲得哈登的機會並不多，他是聯盟進攻端上最出色的球員，擁有他的有望讓球隊得分能力更穩固。目前火箭已經提出報價，接下來就要看七六人籃球事務營運總裁穆雷（Daryl Morey）怎麼做出決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法