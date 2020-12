NBA》火箭傳向七六人報價 想用哈登換B.西蒙斯還要首輪籤

火箭希望能用哈登換來B.西蒙斯還有未來3個首輪籤。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕火箭一哥哈登(James Harden)先前高喊「賣我」,還列出籃網、七六人、熱火和公鹿等心儀下家,雖然他預計今日歸隊訓練,但傳他去意仍決,依舊希望能離開休士頓,而今有美媒爆料,火箭已經向七六人提出報價,希望能用哈登換來B.西蒙斯(Ben Simmons)和3個首輪籤。

《ESPN》記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)透露,雖然哈登今天就會和球隊一起訓練,但這位火箭一哥根本不想繼續待在休士頓,也無意與在熱身賽表現亮眼的新隊友沃爾(John Wall)合作,依舊鐵了心要換新東家重新開始。

《Bleacher Report》記者Yaron Weitzman稍早在推特上爆料,指出火箭已經向哈登心儀下家之一的七六人提出交易方案,要以哈登向他們換來明星大前鋒B.西蒙斯,另外還要3個首輪選秀權。

Re: Sixers-Harden negotiations: I'm told the Rockets have asked the Sixers for 3 first round picks in addition to Ben Simmons. As many others have reported, the Sixers so far have been unwilling to include Simmons in any proposals.