NBA》「想去需要我的球隊...」 火箭防守悍將不滿也想走

大前鋒P.J.塔克傳不滿火箭。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭上季季後賽次輪不敵湖人，連續8年晉級季後賽都無緣打進總冠軍賽，球隊「茶壺裡的風暴」越演越烈，爆出多名球員對火箭不滿，其中也包含防守悍將大前鋒P.J.塔克（P.J. Tucker），近日他在受訪時直言：「想去一支需要我的球隊。」

上賽季火箭以雙星為主體，用身高不足200公分的塔克當中鋒，主打五小陣容，但最後卻在季後賽二輪就輸給湖人，隨後魏斯布魯克（Russell Westbrook）要求交易，其他球員也開始抱怨球隊氣氛和自己扮演的角色不佳，也連一哥哈登也想要離開休士頓。

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塔克2017年和火箭簽下了一份4年3188萬美元的合約，目前他還剩下一年合約，年薪約為797萬美元，塔克認為以他上季的表現，應該更值得加薪肯定，然而火箭一直拖延續約談判，又在今年2月季中交易截止日才決定執行他的球員選項，這些讓塔克相當不滿。

本季訓練營開跑後，塔克跟哈登一樣，都因違反防疫規定沒有辦法參加球隊團練，只能進行個人訓練，而雖然他們都預計在今天重返球隊一起練習，不過續約問題不解決，塔克的不滿恐怕也不會消失。

「我想要去一支需要我的球隊，」今日塔克在接受訪問時說道，「我就是那樣子的球員，每天晚上我就是把心思放在球場上，所以我想去需要我的球隊。」

當被記者問道覺得火箭是否需要他時，塔克則妙回「這你得問他們，你問了我一個只有他們才能回答的問題」，接著塔克也強調，他的問題不是僅有續約問題，「續約不是全部，我想要的，是去一個需要我的地方，同時也是我想去的地方，每個球員都是這麼想的，他們不願意去不要他們的球隊。要表現出這一點，不一定非得透過續約。」

不過最後塔克也表示，不管球場外的情況讓他有多麼不滿，但只要他上了場就會保持敬業的態度，「我會做好我的工作」。

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