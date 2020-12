NBA》球迷要回來了！魔術預計開放4000位觀眾進場

魔術隊宣布要讓4000位球迷到場觀賽。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA持續受疫情衝擊,近期熱身賽仍未開放球迷進場,不過已經有球隊計畫要在例行賽讓球迷回到場館,而奧蘭多魔術隊官方在今日更是宣布要在安全的環境、措施下讓4000位球迷進場觀賽。

魔術官方今日表示,球團以遵守社交距離和健康協議為前提,計畫要讓4000位球迷進場觀賞例行賽,但是預計在前五場比賽先開放較少觀眾。

魔術執行長馬丁斯(Alex Martins)說:「任何與我們球賽有關聯的對象,他們健康和安全是首要考量。我們的目標是,要讓每個人對回到採取大規模防疫措施的安麗中心(Amway Center魔術主場)感到安心。」

根據《theScore》報導,魔術計畫開放的4000名觀眾是目前球隊中最多,克里夫蘭騎士預計開放300人、猶他爵士預計開放1500人,不過大多數球隊仍會是以在沒有球迷的狀況下開始新球季。

在魔術官方的聲明中也清楚列出數點事項要球迷配合遵守,其中包括賽前的防疫工作、背景調查,而為了要減少汙染物的產生,除特殊狀況否則限制包包進場。

另外球隊也強調會在人潮眾多的重點區域進行「深層且不斷的清潔」 ,並增設消毒液、紫外線設備、升級空氣過濾,並打造無現金交易環境以維護球員、球迷、相關工作人員健康。

PRESS RELEASE:@OrlandoMagic announce health & safety protocols in preparation for 2020-21 @NBA regular season @AmwayCenter.



Single-game tickets on sale Wednesday, December 16.

https://t.co/rbNV5XTnXQ



For more, visit

https://t.co/MMox4JJRlx #MagicTogether pic.twitter.com/kVr5Y2bdWR