晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
首頁 籃球 NBA

NBA》球迷要回來了！魔術預計開放4000位觀眾進場

2020/12/15 10:32

魔術隊宣布要讓4000位球迷到場觀賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA持續受疫情衝擊，近期熱身賽仍未開放球迷進場，不過已經有球隊計畫要在例行賽讓球迷回到場館，而奧蘭多魔術隊官方在今日更是宣布要在安全的環境、措施下讓4000位球迷進場觀賽。

魔術官方今日表示，球團以遵守社交距離和健康協議為前提，計畫要讓4000位球迷進場觀賞例行賽，但是預計在前五場比賽先開放較少觀眾。

魔術執行長馬丁斯（Alex Martins）說：「任何與我們球賽有關聯的對象，他們健康和安全是首要考量。我們的目標是，要讓每個人對回到採取大規模防疫措施的安麗中心（Amway Center魔術主場）感到安心。」

根據《theScore》報導，魔術計畫開放的4000名觀眾是目前球隊中最多，克里夫蘭騎士預計開放300人、猶他爵士預計開放1500人，不過大多數球隊仍會是以在沒有球迷的狀況下開始新球季。

在魔術官方的聲明中也清楚列出數點事項要球迷配合遵守，其中包括賽前的防疫工作、背景調查，而為了要減少汙染物的產生，除特殊狀況否則限制包包進場。

另外球隊也強調會在人潮眾多的重點區域進行「深層且不斷的清潔」 ，並增設消毒液、紫外線設備、升級空氣過濾，並打造無現金交易環境以維護球員、球迷、相關工作人員健康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。